ЕС призывает Россию отвести войска от украинской границы

Об этом Боррель сказал в Брюсселе перед началом неформального заседание Совета ЕС, сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

На заседание Совета ЕС приглашен министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, который объяснит членам Совета ЕС, какая ситуация на украинско-российской границе.

"Эта ситуация очень опасна, и мы призываем Россию отвести ее войска от украинской границы", - подчеркнул Боррель.

Также Совет ЕС обсудит ситуацию с выдворением российских дипломатов из Чехии и ситуацию с заключением российского оппозиционера Алексея Навального.

"Я получил письмо от его команды. Мы очень обеспокоены состоянием здоровья господина Навального", - сообщил Боррель.

Напомним, в парламенте Украины назвали ожидания от обращения Путина к Совфеду на фоне стягивания войск.

Кроме того, в Офисе президента Украины оценили возможные планы президента РФ Владимира Путина на фоне стягивания войск к украинским границам.

Отметим, президент Украины заявил, что стягивание Россией войск на украинской границе направлено на то, чтобы вызвать у украинцев страх и спровоцировать на обострение конфликта.

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