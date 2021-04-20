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Е-паспорта приравняли к бумажным: когда заработает закон

20.04.2021 / 14:21
В издании "Голос Украины" был опубликован закон, приравнивающий цифровые паспорта (е-паспорта) к бумажным. Однако он вступит в силу позже.

"Закон вступает в силу с 23 августа 2021, кроме пункта 2 этого раздела, который вступает в силу со дня опубликования настоящего закона", - гласит документ.

В силу вступили нормы закона, которые предусматривают, что Кабинет министров в течение трех месяцев со дня опубликования документа обязуется:

обеспечить разработку и утверждение нормативно-правовых актов, вытекающих из настоящего закона;
привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с этим документом;
обеспечить пересмотр и приведение министерствами и другими центральными органами исполнительной власти их нормативно-правовых актов в соответствие с настоящим законом.

"Кабинету министров в 2022 году проинформировать Верховную раду о состоянии выполнения этого закона", - сказано в документе.

Напомним, 15 апреля данный проект закона подписал глава государства Владимир Зеленский.

Законопроект о цифровых паспортах Верховная рада одобрила во втором чтении в конце марта.

Так, в конце апреля прошлого года в мобильном приложении "Дія" стали доступны цифровые документы гражданина Украины.

Источник

закон, Е-паспорта
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