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Чехия потрясена масштабом высылки своих дипломатов из РФ, обдумывает дальнейшие шаги

20.04.2021 / 10:23
Чехия заявила, что выдворение Россией 20 сотрудников посольства в Москве в ответ на высылку Праги 18 российских сотрудников посольства стало более сильной реакцией, чем ожидалось, поэтому чешское правительство обсудит дальнейшие шаги.

Об этом 19 апреля заявил вице-премьер Чехии Ян Гамачек, который также выполняет обязанности министров внутренних и иностранных дел, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Lidovky.

"Реакция сильнее, чем мы ожидали. Дипломатов больше, чем мы выдворили сотрудников спецслужб", - сказал Гамачек на пресс-конференции.

Он сообщил, что обсудит с премьер-министром Бабишем дальнейшие шаги чешской дипломатии, в частности, из-за высылки из Москвы заместителя посла Чехии. По словам Гамачека, высылка дипломата такого статуса подняла ответ Росси "на ступеньку выше" чешского шага.

"Я встречусь с премьер-министром и мы обсудим, нужно ли и когда делать дальнейшие шаги чешской стороны", - сказал Гамачек.

Он также заявил, что на видеоконференции в понедельник попросил коллег-министров иностранных дел ЕС "выразить солидарность" с Чехией.

Как сообщалось, Чехия высылает 18 российских дипломатов и обвиняет РФ в организации взрыва военного склада.

Речь идет о взрыве, который произошел еще 16 октября 2014 года на складах вооружения в восточной части Чехии и привел к многочисленным разрушениям и гибели двух местных жителей. Только за 6,5 лет руководство чешского правительства официально обвинило Россию в организации этой диверсии.

По данным чешских СМИ, организованный взрыв был скорее осуществлен для срыва поставки оружия, в том числе в Украине.

Источник

РФ, Чехия, дипломаты
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