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"Газпром" купил всю дополнительную мощность Украины для транзита газа в мае

20.04.2021 / 09:42
"Газпром" забронировал все предложенные дополнительные транзитные мощности Украины на май.

 

Об этом говорится в результатах месячного аукциона на Regional Booking Platform, передает "Интерфакс-Украина".

Из предложенных 15 млн куб м в сутки были запрошены все 15 млн. На апрель, март и февраль "Газпром" выкупал чуть меньше – по 14,2 млн куб м в сутки.

У "Газпрома" на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб м – это 109 млн куб м в сутки; 15 млн куб м забронировано дополнительно на аукционе – всего 124 млн куб м в сутки.

В апреле "Газпром" прокачивает через Украину в среднем по 124 млн куб м в сутки, полностью выбирая забронированный объем.

В январе 2021 года "Газпром" прокачивал через Украину в среднем по 124,51 млн куб м в сутки, в феврале – 104 млн куб м, в марте – 119,5 млн кубов.

Отмечается, что в настоящее время Европа резко увеличивает потребление газа. Глобальные поставки СПГ, а также трубопроводного газа из России находятся на максимуме, но это не позволяет пока начать массированную закачку газа в подземные хранилища, чтобы подготовиться к будущей зиме.

Источник

газ, транзит, Газпром
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