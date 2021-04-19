Войти | Зарегистрироваться
14:40

понедельник,
19 апреля
Онлайн
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Страна
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Что едят долгожители: 8 продуктов
Жизнь
Что едят долгожители: 8 продуктов
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Эскалация на востоке: руководство ОБСЕ призывает выполнять Венский документ

19.04.2021 / 14:12
Глава ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде и генсек этой организации Хельга Шмид обсудили эскалацию на восточных границах Украины и призвали к выполнению Венского документа.

Об этом сообщается на сайте ОБСЕ.

"Мы с генеральным секретарем провели плодотворную дискуссию... по поводу усиления напряжения в Украине и вокруг нее. Мы подчеркнули, что государства-участники должны действовать в соответствии с Венским документом, который является ключевым элементом нашей общей безопасности и важным инструментом укрепления доверия для уменьшения военных рисков", - заявила Анн Линде.

Она добавила, что Шведское председательство в ОБСЕ и в дальнейшем будет способствовать деэскалации и предотвращению конфликтов в соответствии с принципами и обязательствами организации.

Генсек ОБСЕ также призвала воздержаться от дальнейшей эскалации.

Напомним, 7 апреля Украина активировала Венский документ ОБСЕ от 2011 о мерах укрепления доверия и безопасности. Он предусматривает механизм предоставления разъяснений Россией относительно существенного роста военного присутствия ВС РФ вдоль границы с Украиной и на временно оккупированных территориях в течение последних дней.

14 апреля по запросу Украины проходило специальное совместное заседание директивных органов ОБСЕ - Постоянного совета и Форума сотрудничества в сфере безопасности - для рассмотрения вопроса концентрации российских войск у границы. Страны-участницы выразили обеспокоенность военной деятельностью РФ у границы с Украиной и призвали Москву к деэскалации, дав ряд рекомендаций.

Однако Россия отказывается выполнять свои обязательства по Венскому документу и объяснять свою военную деятельность.

Источник

ОБСЕ, эскалация
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
19 апреля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.