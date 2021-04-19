Сотрудника НАБУ уволили за разглашение информации

Об этом информирует телеграмм-канал "Под мантией".

"Сотрудник НАБУ Дмитрий Замотаев пытался предупредить экс-судью Соломенского суда города Киева Марию Зелинскую об обысках. И все это в рамках дела Злочевского. Упоминание о Зелинской выявили в телефоне экс-фискалки Елены Мазуровой. Интересно и то, что Мазурова переписывалась и с генпрокурором Венедиктовой. И, как писали в СМИ, там очень много интересного", - говорится в сообщении.

Авторы поста отмечают, что "сейчас Мазурова полностью легла под НАБУ и помогает им устраивать провокации. В деле же по Замотаеву интересным является тот факт, что на условиях анонимности кто-то рассказывал набушникам, что у Зелинской с Замотаевым сложились дружеские отношения (она рассматривала его админпротокол), он дарил ей цветочки и конфеты".

"Судьи Соломенского суда, для вас не новость, что среди вас есть агенты. Знайте, один из них - это точно женщина. Не делитесь информацией, кто дарит вам цветы, мало ли. Совсем забыли. Жена Фомина, бывшая адвокатесса Екатерина Застрожникова, в «Фейсбуке» рассыпалась Зелинской в комплиментах, присмотритесь", - советуют они.