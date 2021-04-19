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Сотрудника НАБУ уволили за разглашение информации

19.04.2021 / 14:50
Сотрудника Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Дмитрия Замотаева уволили за разглашение информации об обысках у об обысках у экс-судьи Соломенского суда города Киева.

Об этом информирует телеграмм-канал "Под мантией"

"Сотрудник НАБУ Дмитрий Замотаев пытался предупредить экс-судью Соломенского суда города Киева Марию Зелинскую об обысках. И все это в рамках дела Злочевского. Упоминание о Зелинской выявили в телефоне экс-фискалки Елены Мазуровой. Интересно и то, что Мазурова переписывалась и с генпрокурором Венедиктовой. И, как писали в СМИ, там очень много интересного", - говорится в сообщении.

Авторы поста отмечают, что "сейчас Мазурова полностью легла под НАБУ и помогает им устраивать провокации. В деле же по Замотаеву интересным является тот факт, что на условиях анонимности кто-то рассказывал набушникам, что у Зелинской с Замотаевым сложились дружеские отношения (она рассматривала его админпротокол), он дарил ей цветочки и конфеты".

"Судьи Соломенского суда, для вас не новость, что среди вас есть агенты. Знайте, один из них - это точно женщина. Не делитесь информацией, кто дарит вам цветы, мало ли. Совсем забыли. Жена Фомина, бывшая адвокатесса Екатерина Застрожникова, в «Фейсбуке» рассыпалась Зелинской в комплиментах, присмотритесь", - советуют они.

НАБУ, Замотаев
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