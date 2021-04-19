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Сертификат об иммунитете к COVID будет совместим с европейским – Шмыгаль

19.04.2021 / 09:04
Сертификат об иммунитете к COVID будет совместим с европейским – Шмыгаль
Украина будет сотрудничать с Еврокомиссией в отношении совместимости украинского и европейского сертификатов об иммунитете к COVID-19.

Об этом сообщил премьер Денис Шмыгаль в Facebook

Дословно: "Украина договорилась с Еврокомиссией о сотрудничестве над совместимостью украинского и европейского Цифрового сертификата об иммунитете от COVID-19.

Соответствующих договоренностей по моему поручению достигла вице-премьер Ольга Стефанишина во время встречи с вице-президентом Еврокомиссии Верой Юровой.

Цифровой сертификат ЕС будет подтверждать, что человек вакцинировался от коронавируса, выздоровел от него, а также сдал тесты".

Шмыгаль отметил, что совместимость украинского и европейского сертификата позволит украинцам беспрепятственно путешествовать по Европе.

Напомним, еврокомиссар Тьерри Бретон, ответственный за вакцины, представил будущий европейский сертификат здоровья, который будет действовать с 15 июня.

25 марта депутаты Европейского парламента приняли решение ускорить голосование по "цифровым зеленым сертификатов" (Digital Green Certificate), которые должны упростить свободное передвижение в пределах блока.

Источник

коронавирус, Шмыгаль
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