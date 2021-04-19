Макрон призывает "определить красные линии" для России на фоне наращивания сил вблизи границ Украины — СМИ

Об этом сообщил президент Франции Эманнуэль Макрон и нтервью телеканалу "SBS" 17 апреля.

Международное сообщество должно провести "четкую красную линию" с Россией, в том числе ввести санкции после любого "неприемлемого поведения" президента России Владимира Путина"

"Я думаю, что мы должны определить четкие красные линии с Россией", - сказал Макрон. Он признал, что международное сообщество придерживается того, что он назвал "наивным подходом".

"Я думаю, что то, что произошло несколько лет назад, когда на Украину было совершено вторжение, это не провал дипломатии, это отказ нашего коллективного авторитета по отношению к России", - сказал он.

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