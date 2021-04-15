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Финляндия готова организовать встречу Путина и Байдена

15.04.2021 / 16:15
Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена могла бы состояться в Финляндии. В стране заявили о готовности огранизовать встречу.

Об этом сообщили в канцелярии президента Финляндии Саули Ниинисте, передает ТАСС.

В канцелярии пояснили, что предложение было сделано до разговора финского и российского лидеров во вторник.

"Финляндия всегда предлагала свои добрые дипломатические услуги. Что касается этой потенциальной встречи, то готовность организовать ее была представлена обеим сторонам", - сказали в канцелярии.

Отметим, Байден в беседе с Путиным во вторник предложил провести переговоры на территории третьей страны. Кремль отметил, что стороны выразили готовность к продолжению диалога по важнейшим направлениям обеспечения глобальной безопасности.

После этого президент Финляндии Саули Ниинисте и президент РФ Владимир Путин провели телефонные переговоры. В ходе разговора обсудили ситуацию со стягиванием российских войск к границе с Украиной.

Напомним, Байден в разговоре с Путиным поднял вопрос о стягивании российских войск к границам Украины. В частности, он призвал снизить военную напряженность.

Источник

Путин, Байден, Финляндия
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