Байден издал указ об усилении санкций против России

Об этом говорится в указе главы Белого дома, обнародованном 15 апреля.

«Президент Байден подписал новый указ о введении санкций, который обеспечивает усиление полномочий, чтобы продемонстрировать решимость администрации ответить, а также сдержать в полном объеме злонамеренную внешнюю деятельность России», - отмечается в документе.

Указ главы Белого дома также дает сигнал, что США и в дальнейшем будут привлекать Россию к ответственности, если она будет продолжать дестабилизирующее поведение. Речь идет, в частности, о попытках подорвать свободные и честные выборы в США, а также в странах-союзниках и партнерах; злонамеренной кибердеяльности против США и других стран; содействии РФ транснациональной коррупции для воздействия на правительства иностранных государств; преследовании диссидентов или журналистов; подрыве безопасности в странах и регионах, важных для национальной безопасности США; нарушении устоявшихся принципов международного права, в том числе территориальной целостности государств.

Предполагается, в частности, введение широких ограничений Министерством финансов США. Согласно директиве Минфина, вводятся санкции против 16 юридических и 16 физических лиц, причастных к попыткам правительства РФ влиять на выборы в США в 2020 году, а также другим злонамеренным действиям и распространению дезинформации.

«Министерство финансов США в партнерстве с Евросоюзом, Великобританией, Австралией и Канадой ввело санкции против восьми физических и юридических лиц, связанных с постоянной оккупацией и репрессиями России в Крыму», - отмечается также в указе.

Кроме того, Минфин США ограничил возможность для американских финансовых учреждений участвовать в торгах на первичном рынке облигаций, выпущенных Центробанком РФ, и расширил полномочия правительства США относительно санкций против государственного долга России.

При этом отмечается, что трансатлантическое сообщество поддерживает Украину на фоне односторонних провокаций РФ вдоль линии разграничения на Востоке Украины, в оккупированном Крыму, а также вдоль украинской границы.

В указе отдельно указывается на выплаты Россией вознаграждения талибам за атаки на военных США и союзных стран в Афганистане. «Учитывая чувствительность этого вопроса, который охватывает безопасность наших сил, он решается через дипломатические, военные и разведывательные каналы», - говорится в документе.

Кроме того, отмечается, что Соединенные Штаты выдворяют десять российских дипломатов. «Этот персонал включает представителей российских спецслужб», - подчеркивается в указе.

В связи со злонамеренной кибердеяльностю РФ, осуществляемой через программное обеспечение SolarWinds, США вводят отдельные санкции против шести российских технологических компаний. При этом указывается, что Служба внешней разведки России была координатором этих действий, а компании, которые попали под ограничения, оказывали ей поддержку в злонамеренной деятельности.

США также заявили, что вместе с союзниками продолжают твердо поддерживать открытый и безопасный интернет, однако действия России противоречат этой цели. В этой связи Соединенные Штаты инициировали мероприятия, направленные на укрепление коллективной безопасности в киберпространстве.

Напомним, в первые дни после инаугурации, которая состоялась в январе нынешнего года, президент США Джо Байден поручил американской разведке оценить злонамеренную деятельность России. По результатам этой проверки администрация Байдена пообещала применить против РФ видимые, а также непубличные шаги в ответ.

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