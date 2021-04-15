Показатель госпитализаций COVID-больных превышен в Киеве и 19 областях

Таковы данные Минздрава.

Согласно этим данным, в красной зоне находятся Киев, Житомирская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черниговская и Черновицкая области. В то же время в желтой зоне по состоянию на утро 14 апреля находятся 3 области: Ивано-Франковская, Закарпатская и Херсонская.

Показатель госпитализаций выше определенного в 60 на 100 тыс. населения в 20 регионах: Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областях.

В Киеве этот показатель, по состоянию на 13 апреля, составляет 93,8. Занятость коек с кислородом в Киеве, по состоянию на 13 апреля, при определенном показателе 65% - 83,6%.

Самый высокий показатель госпитализаций, по состоянию на 13 апреля, в Хмельницкой области - 129,1 на 100 тыс. населения, Черниговской - 98,8, Житомирской - 97,4, Николаевской - 94,1.

Самый высокий показатель загруженности коек с кислородом, по состоянию на 13 апреля, кроме Киева, в Николаевской области - 76,3%, во Львовской и Одесской областях - по 76,0%, Киевской - 75,1 при определенном показателе 65%. В целом индикатор заполненности коек с кислородом превышают столица и 9 областей.

Напомним, Кабинет Министров установил индикаторы, по которым местные комиссии ТЭБ и ЧС могут вводить дополнительные ограничения в "оранжевой" зоне эпидемической опасности.

Согласно документу, основанием для введения дополнительных ограничений определены следующие признаки: количество выявленных новых случаев COVID-19 в течение последних 7 дней на территории отдельной территориальной громады превышает 70; количество выявленных новых случаев COVID-19 в течение последних 7 дней превышает количество случаев за аналогичный период на 50% и более.

17 февраля Кабинет Министров одобрил постановление о введении в Украине адаптивного карантина до 30 апреля, установлены 4 уровня эпидопасности и показатели их определения.

Зеленый уровень позволяет пересмотреть подходы к противоэпидемическим ограничениям в сторону смягчения. Он устанавливается одновременно на всей территории Украины, если: 1) заболеваемость гриппом и ОРВИ на территории не менее 13 регионов менее 50% эпидемического порога; 2) коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 (методом ПЦР и по определению антигена SARS-CoV-2) - менее 5%.

Желтый уровень действует как базовый на уровне всей страны. Устанавливается на уровне регионов.

Оранжевый - предупредительный уровень, свидетельствующий об осложнении эпидемической ситуации в регионе, что может привести к введению усиленных ограничительных противоэпидемических мер. Устанавливается на уровне регионов, если превышен хотя бы один показатель: заболеваемость гриппом и ОРВИ превышает эпидемический порог; загруженность коек, обеспеченных поставками медицинского кислорода в определенных учреждениях здравоохранения - более 65%; количество тестирований методом ПЦР и по определению антигена SARS-CoV-2 в течение последних 7 дней на 100 тыс. населения - менее 300; количество госпитализаций в течение последних 7 дней на 100 тыс. населения - более 60; коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 (методом ПЦР и по определению антигена SARS-CoV-2) - более 20%; рост госпитализаций в течение последних 7 дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом - более 50%.

Красный уровень устанавливается на уровне регионов, если в течение трех дней превышены 2 или более показателей.

Красный уровень эпидемической опасности определяется решением Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС по инициативе министра здравоохранения в течение 48 часов. Решение Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС вступает в силу не ранее чем через два дня с даты его опубликования. Решение об отмене красного уровня принимается в случае достижения регионом всех показателей в течение не менее пяти дней подряд.

Источник