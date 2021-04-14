Рада отклонила все три проекта постановлений о возврате льгот на э/э и госрегулировании цены газа

В частности, предусматривающих рекомендации и поручения Кабинету министров установить льготные цены на электроэнергию для определенных объемов потребления и категорий населения, а также госрегулирование цен на газ.

В частности, за проект постановления №4587 авторства депутата Юлии Яцик (фракция "Слуга народа") и нескольких десятков других представителей парламента, рекомендующий правительству до конца текущего года установить льготную цену на электроэнергию в размере 0,9 грн/кВт-ч на объем потребления до 100 кВт-ч, проголосовало 197 депутатов, из которых только 109 (из 244 действующих) – от правящей партии.

Накануне этот проект поддержал энергокомитет Рады.

Согласно проекту, правительству предусматривалось также рекомендовать на уровне 0,9 грн/кВт-ч установить льготу на объем потребления 3000 кВт-ч для оборудованных отопительными установками и негазифицированных домов, а также льготную цену э/э для проживающих в 30-километровой зоне АЭС на уровне 70% действующего тарифа для соответствующей группы населения.

В то же время проект рекомендовал позволить многодетным, приемным семьям и домам семейного типа, а также общежитиям, рассчитывающимся за э/э по общему прибору учета, оплачивать потребленный ресурс по 0,9 грн/кВт-ч.

Относительно цен на природный газ для бытовых потребителей, правительству рекомендовалось внедрить госрегулирование цены этого ресурса, а также уровня рентабельности операторов газораспределительных систем с одновременным установлением предельного тарифа на распределение на уровне 2 грн/куб. м.

На этом же заседании парламент не поддержал проект постановления №4590 о поручении правительству вернуть льготную цену на первые 100 кВт-ч потребления электроэнергии авторства Антона Полякова (группа "За будущее") и группы других депутатов. За проголосовало 174 депутата, в частности, только 73 представителя фракции "Слуга народа".

Рада также не поддержала проект постановления №4609 о рекомендации правительству установить на год мораторий на действие решений Кабмина и НКРЭКУ, в результате которых выросли цены на энергоресурсы. Автором проекта выступил Тарас Батенко (сопредседатель группы "За будущее") и несколько десятков других парламентариев. За него проголосовало 153 народных избранника, 60 из которых от фракции "Слуга народа".

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