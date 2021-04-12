Войти | Зарегистрироваться
09:55

понедельник,
12 апреля
Онлайн
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Страна
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Что едят долгожители: 8 продуктов
Жизнь
Что едят долгожители: 8 продуктов
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Эрдоган отреагировал на бострение на границах с Украиной

12.04.2021 / 09:02
Эрдоган отреагировал на бострение на границах с Украиной
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что выступает против нарастания напряжения в Черноморском регионе, и подтвердил поддержку Турцией территориальной целостности и суверенитета Украины и инициативы "Крымской платформы".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу президента Турции.

"Наша первоочередная цель - чтобы Черное море оставалось морем мира, спокойствия и сотрудничества. Мы не хотим нарастания напряжения в нашем регионе под любым предлогом. В этом контексте я обменялся мнениями с моим другом (Владимиром Зеленским) по поводу текущей ситуации на востоке Украины. Мы верим, что нынешний кризис можно решить мирным дипломатическим путем на основе принципов территориальной целостности Украины и международного права ", - заявил Эрдоган.

Он сказал, что Турция готова оказать любую поддержку для того, чтобы снизить напряжение, что начало нарастать в последнее время, и продолжить поддержание "режима тишины" и урегулирование конфликта через диалог на основе Минских договоренностей, добавив, что Турция последовательно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и не признает аннексию Крыма.

Эрдоган подчеркнул, что Турция поддерживает "Крымскую платформу" и добавил, что страна считает своим долгом улучшить положение крымских татар, которые вынуждены были покинуть родину.

Владимир Зеленский отметил, что видение Киева и Анкары в вопросах вызовов в Черноморском регионе совпадают - "как в отношении самих угроз, так и по поводу путей надлежащего реагирования на эти угрозы".

Напомним, 10 апреля Владимир Зеленский совершил визит в Турцию.

Встреча президентов проходила во дворце Хубер в Стамбуле в закрытом режиме без прессы. После нее состоялось девятое заседание Стратегического совета высокого уровня.

Источник

Турция, Эрдоган
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
12 апреля
11 апреля
10 апреля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.