Польский портал Kresy.pl: Зеленский атакует Медведчука, потому что Киев не хочет переговоров с Россией

Об этом свидетельствует заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, отмечает популярный польский портал Kresy.pl.

Издание напоминает, что в феврале этого года Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, вследствие которого без решения суда и лишения лицензии были закрыты оппозиционные телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK.

«Решение Президента означало немедленное закрытие этих каналов», – отмечает польский ресурс.

И практически сразу же за этим последовали личные санкции против Виктора Медведчука.

«Украинский журналист Кирилл Вышинский обратил внимание на то, что Зеленский издал свой указ вскоре после визита в посольство США в Киеве. Официально он поехал туда, чтобы посмотреть трансляцию церемонии инаугурации Джо Байдена. Посольство США в Киеве выразило поддержку решению украинских властей», – напоминает автор статьи.

После ряда мер против оппозиционного политика в заявлениях украинских властей появилась риторика, подтверждающая, что Киев не хочет переговоров с Россией.

«Переговоры с Россией – опасный шаг для Украины, который может привести к потере суверенитета», – цитирует Kresy.pl секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова.

Напомним, 19 февраля решением СНБО, в нарушение Конституции и законов Украины, без суда и следствия были введены персональные санкции в отношении председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука. В ОПЗЖ расценили этот шаг украинской власти как спланированный акт политических репрессий.