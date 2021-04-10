Кушнир: Санкции по пятницам – это инструмент политической борьбы с Медведчуком и оппозицией

Об этом в эфире телеканала «Первый независимый» сказала политический эксперт Светлана Кушнир.

Она отметила, что 2 февраля оппозиционные каналы были обвинены в пропаганде, но доказательств, что их деятельность «подпадает под статью», по сей день нет.

«А мы увидели, чтобы против руководителей, менеджеров, журналистов, корреспондентов или ведущих этих трех телеканалов были применены какие-то следственные действия или уголовные производства? А может, Служба безопасности вышла, трясет папочкой и говорит, что "тот-то в том-то и том-то виновен"? Нет. Мы этого не слышали», – подчеркнула политический эксперт.

Она напомнила, что, согласно законодательству Украины, санкции могут применяться только к иностранным гражданам. Поэтому санкции против Виктора Медведчука и Оксаны Марченко также не имеют под собой законных оснований.

«Мы услышали, что против Медведчука открыто уголовное производство? Мы слышали, что против Оксаны Марченко открыто уголовное производство? Мы слышали, что Служба безопасности вышла, как она любит, слайдами показала стрелочки, откуда деньги пришли от компании Оксаны Марченко?» – задает вопросы политический эксперт.

Она уверена, что все эти действия власти являются политическим инструментом для устранения конкурента, так как у Виктора Медведчука и ОПЗЖ на сегодня уровень доверия намного выше, чем у Президента и его политсилы.

«Партию Медведчука поддерживают более 20% украинских граждан, они готовы за нее проголосовать, если внеочередные выборы состоятся в следующее воскресенье, – сказала Светлана Кушнир. – А антирейтинг Президента Зеленского уже начинает зашкаливать. А у Медведчука положительный баланс. У него доверие гораздо больше, чем недоверие. Значит, все эти санкции по пятницам – это инструмент политической борьбы, уничтожения конкурентов».

Эксперт отметила, что Виктора Медведчука поддерживают и на международной арене. В частности, по ее словам, согласие с оппозиционным политиком в «его борьбе с беззаконием наших законников и власти» выразил недавно Армин Лашет – новый глава Христианско-демократического союза Германии.

Напомним, народный депутат Украины председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что, несмотря на массовые репрессии в отношении оппозиции в последнее время, ОПЗЖ по-прежнему среди лидеров, о чем свидетельствуют результаты соцопросов. Парламентарий подчеркнул, что он и его однопартийцы будут делать все, чтобы раскрыть людям глаза на беспредел власти, возглавляемой Владимиром Зеленским.