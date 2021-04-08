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Из-за санкций против собственных граждан у Украины могут быть проблемы с ЕСПЧ , - зампред Комитета Ассоциации юристов

08.04.2021 / 17:00
Заместитель председателя Комитета Ассоциации юристов Украины по международному праву, адвокат, к.ю.н. Ольга Кучмиенко допускает, что из-за применения механизма санкций в отношении собственных граждан у Украины могут быть проблемы с Европейским судом по правам человека.

Такое мнение Кучмиенко высказала в своей статье на сайте "Закон и бизнес"

"Сейчас всем известны случаи применения санкций против граждан Украины. Прежде всего, санкции могут применяться против лиц, осуществляющих террористическую деятельность. При этом норма ч. 2 ст. 1 закона Украины "О санкциях" не ссылается на факт гражданства таких лиц", — отмечает юрист.

По ее словам, если гражданин находится на территории Украины и может быть привлечен к ответственности, то возникает вопрос: почему именно санкции, а не меры уголовной, административной, гражданско-правовой ответственности.

"Если до наложения санкций другие меры ответственности даже не рассматривались, то возникает вопрос, почему именно санкции: учитывая более широкий механизм воздействия, меньший порог доказывания наличия нарушения или другие причины? В таком случае вопрос об их целесообразности остается открытым", — подчеркивает зампред Комитета Ассоциации юристов.

Кучмиенко отмечает, что если какое-либо санкционное ограничение против гражданина Украины и будет применено на основании имеющейся процедуры или с учетом потенциальных изменений, то это должно быть осуществлено с соблюдением предусмотренной законом процедуры. 

"Конечно, это важно всегда, но в этом случае особенно, учитывая недостаточную четкость в правовом регулировании собственно возможности применения санкций против гражданина Украины и связанных с этим ограничительных мер. Ведь один неверный шаг может привести уже Украину в ЕСПЧ при наличии признаков нарушения прав, предусмотренных конвенцией (например, права собственности)", — подытоживает ученая-юрист.

санкции, Кучмиенко
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