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На Черниговщине неизвестные не пустили верующих УПЦ в храм

08.04.2021 / 12:15
На Черниговщине неизвестные не пустили верующих УПЦ в храм
Источник: Центр информации УПЦ
Здание охраняли неизвестные люди в масках, некоторые из которых были в камуфляжной одежде

В Черниговской области верующие Украинской Православной Церкви села Припутни не смогли провести богослужение в праздник Благовещения из-за того, что их не пустили в храм неизвестные лица в масках.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом говорится в видео, опубликованном на Ютуб канале Нежинской епархии.

Верующие вместе с настоятелем отцом Сергием пришли утром 7 апреля к храму, но он был закрыт на замки, установленные 4 апреля во время захвата святыни националистами из партии «Свобода». Здание охраняли неизвестные люди в масках, некоторые из которых были в камуфляжной одежде.

Настоятель и прихожане вызвали сотрудников Главного управления Национальной полиции в Черниговской области и заявили о препятствовании доступа в храм, что является уголовным преступлением по ст. 180 Уголовного кодекса Украины (Воспрепятствование осуществлению религиозного обряда), однако правоохранители не смогли обеспечить соблюдение законодательства и открыть прихожанам и настоятелю храм для проведения праздничного богослужения.

Как сообщалось ранее, на Черниговщине в селе Припутни 4 апреля около 20 приезжих праворадикалов во главе с запрещенным в служении в Нежинской епархии бывшим иеромонахом Леонтием Прощенко срезали замки с местной церкви.

Конфликт вокруг храма длится около двух лет. В сентябре 2019-го уже состоялась неудачная попытка захватить церковь. Не имея никаких правовых оснований на претензии по храму, радикалы срезали замки. Когда же местный священник и прихожане попытались помешать подобным действиям, против них применили физическую силу.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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