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МИД Германии и Франции обеспокоены случаями нарушения перемирия на востоке Украины

05.04.2021 / 13:21
Министерства иностранных дел Германии и Франции обеспокоены случаями нарушения перемирия на востоке Украины и наблюдают за ситуацией, говорится в совместном заявлении МИД двух стран.

"Германия и Франция обеспокоены ростом числа нарушения перемирия после того, как ситуация на востоке Украины с июля 2020 была стабилизирована",- говорится в заявлении.

Отмечается, что Берлин и Париж "наблюдают за ситуацией" и приветствуют продление мандата наблюдательной миссии ОБСЕ.

Берлин и Париж подчеркивают необходимость соблюдения территориальной целостности Украины и продолжат вести переговоры в "нормандском формате".

Источник

Германия, Франция, РФ, Восток Украины
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