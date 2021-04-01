В Кремле после перемещения войск к границе Украины заговорили о "риске войны"

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на слова Пескова.

«Украинская сторона может пойти на провокационные действия, которые приведут к войне. Конечно, не хотелось бы это увидеть», - заявил пресс-секретарь Путина.

На вопрос, допускают ли в Кремле участие российской армии в военных действиях на стороне так называемой Донецкой народной республики, Песков отметил, что имеет в виду «гражданскую войну», которая, по его мнению, на Донбассе и была.

Следует напомнить, что ранее в марте власти самопровозглашенных ЛНР и ДНР обвинили Украину в полном отказе от ограничений на наступательные и диверсионные действия на линии соприкосновения на Донбассе вопреки Минским договоренностям.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак сообщил о том, что Россия дополнительно перебросила к восточной границе страны порядка четырёх тысяч военных. Речь идёт о батальонных тактических группах, которые, по данным штаба ВСУ, приведены в состояние боевой готовности.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин провели совместную беседу в формате видеоконференции, одной из тем которой была ситуация на востоке Украины. Лидеры Франции и Германии, в частности, отметили, что России необходимо взять на себя обязательства обеспечить режим прекращения огня на Донетчине и Луганщине и способствовать выходу из кризиса с соблюдением Минских соглашений.

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