"Нормандская тройка": в ОП отмечают, что без Украины решения по Донбассу невозможны

Об этом заявила пресс-секретар президента Юлия Мендель в комментарии "Украинской правде"

Так Мендель прокомментировала переговоры президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента РФ Владимира Путина в формате видеоконференции, на которых обсуждалась в том числе ситуация в Донбассе.

Прямая речь: "Мы четко придерживаемся позиции, что никакие решения об Украине не могут приниматься без Украины. Лидеры других стран могут вспоминать и выражать свои позиции по ситуации в том или ином регионе или в той или иной стране.

Так же, как лидеры Франции, Германии и РФ обсуждали широкую повестку дня, включая борьбу с пандемией коронавируса, ситуацию на Ближнем Востоке, отношения Евросоюза и России. Среди прочего вспомнили и ситуацию на Донбассе. Офис президента считает, что было бы странно, если бы война на Донбассе выпала из международной повестки дня, тем более в переговорах, где принимает участие российская сторона.

Тем не менее, Украина продолжает переговоры со всеми странами нормандского формата на разных уровнях и никакие решения без участия Украины относительно Украины не могут и не будут приниматься.

У Киева сложились теплые отношения как с Берлином, так и с Парижем, Евросоюз зарекомендовал себя как надежного партнера для Украины и упорно поддерживает санкции против России за вторжение на Донбасс и за оккупацию Крыма, отмечает, что Россия является участником, а не посредником в войне на Донбассе. Эта позиция очень ценна для Украины. Мы будем использовать все возможности и площадки для продвижения к миру, что является нашей безоговорочной ценностью".

Напомним: 31 марта президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин провели переговоры в формате видеоконференции, на которых обсуждался широкий круг вопросов, включая ситуацию на Донбассе.

Пресс-релизы высших ведомств трех стран существенно разняться: Франция и Германия призывают РФ признать ответственность за происходящее на Донбассе и выступают за скорейшие переговоры в нормандском формате, а Кремль традиционно склоняет Киев к переговорам с сепаратистами.

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