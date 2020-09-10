Войти | Зарегистрироваться
17:51

четверг,
10 сентября
Онлайн
Дискриминация перед лицом смерти: пол имеет значение
Страна
Дискриминация перед лицом смерти: пол имеет значение
Десять причин постоянного чувства голода
Жизнь
Десять причин постоянного чувства голода
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Присутствие боевиков на инспектировании в районе поселка Шумы станет аргументом в пользу Украины – ОП

10.09.2020 / 16:17
Присутствие представителей боевиков во время совместного инспектирования в районе населенного пункта Шумы Донецкой области станет ещё одним аргументом в пользу правоты Украины, считают в Офисе президента Украины.

В комментарии, обнародованном пресс-службой Офиса президента, напоминается, что инспектирование осуществляют не стороны конфликта, а ОБСЕ в сопровождении представителей сторон.

"Если кто-то не понимает возможного механизма такого инспектирования, рекомендуем освежить в памяти историю деятельности СЦКК, а также пункт 2 Комплекса мер по выполнению Минских договоренностей - ту часть, которая определяет стороны на линии разграничения и которая досталась Украине в наследство от некоторых "великих" дипломатов", - указывается в комментарии.

"Так, Россия отказалась от работы в рамках СЦКК. Каждый нормальный человек прекрасно понимает, с какой целью это было сделано. Но наличие такой цели не означает ее реалистичности. Крайне ограниченное проявление присутствия боевиков ничего никому не может дать, кроме одного - еще одного аргумента в пользу правоты Украины. В очередной раз вместе с международным сообществом призываем Россию вернуться к СЦКК, воздерживаться от этого – абсурдно", - подчеркивается в комментарии.

Как сообщалось, 7 сентября участники консультаций Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорились о совместной инспекции в районе населенного пункта Шумы при участии представителя координатора от ОБСЕ. Украинская сторона взяла на себя вопросы логистики и гарантии безопасности всем участникам инспекции.

Ранее в СМИ появилась информация о распоряжении главаря так называемой "ДНР" Дениса Пушилина с 7 сентября начать обстрел украинских позиций в районе населенного пункта Шумы. Пушилин заявил, что украинские военнослужащие якобы нарушили один из пунктов договоренностей о режиме прекращения огня и начали незаконно возводить позиции в районе поселка.

В ВСУ обвинения опровергли. Наблюдатели СММ ОБСЕ в отчете от 5 сентября также подтвердили отсутствие каких-либо изменений на позициях ВСУ в указанном районе.

Источник

переговоры, Донбасс, ОП
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
10 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.