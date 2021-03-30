Новый штамм коронавируса обнаружили в Чехии

Об этом сообщает Novinky со ссылкой на директора лаборатории Омара Шери

Изучение нового штамма коронавируса продолжается.

Однако, как отмечают в лаборатории, новая разновидность COVID-19 не является более опасной, чем британская или африканская.

Исследователи добавляют, что вакцины являются действенными против нового штамма.

Напомним, в декабре 2020 года премьер Великобритании Борис Джонсон сообщил, что в стране обнаружили новый штамм коронавируса, который может быть на 70% более заразным. По состоянию на 7 января штамм был обнаружен в 22 странах Европы.

В январе стало известно о южноафриканском варианте коронавируса.

В феврале в Финляндии обнаружили новый штамм коронавируса.

В начале марта "бразильский" штамм коронавируса зафиксирован в Великобритании.

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