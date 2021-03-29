"Услышите буквально на днях": Степанов рассказал о возможности поставки вакцин из США

Об этом глава Минздрава сообщил в интервью Радио Свобода, отвечая на вопрос о том, вел ли он переговоры с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

В то же время министр не предоставил деталей, ссылаясь на конфиденциальные соглашения.

«Единственное, что я могу сказать, что в ближайшие буквально дни, я думаю, вы услышите о соответствующем заключении договоров и по срокам поставок с определенными вакцинами. То, что касается американских вакцин, мы настойчиво делаем, в том числе и по дипломатическим каналам. Это с лета прошлого года», - сказал Степанов.

По его словам, во время переговоров в прошлом году поставщики предлагали предоставление вакцин в четвертом квартале 2021 года, но украинская сторона добилась более ранних поставок от AstraZeneca и Sinovac.

Он не уточнил, о какой именно американской вакцине идет речь, отметив вместе с тем, что «можем ожидать все эффективные вакцины, которые зарегистрированы и в Украине, и в мире».

Как сообщалось, 23 февраля в Украину прибыла партия из 500 тыс. доз вакцины против коронавируса Covishield, разработанная Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca.

Кроме того, 25 марта в Украину доставили первую партию - 215 тыс. доз - вакцины CoronaVac от китайской компании Sinovac Biotech.

Также в Украине зарегистрирована вакцина американской компании Pfizer.

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