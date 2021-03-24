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Число заражений COVID-19 в мире превысило 124 млн, число жертв - 2,73 млн

25.03.2021 / 12:48
Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на утро 24 марта составило 124 млн 200 тыс. 845, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 млн 734 тыс. 48, выздоровели около 99 млн человек.

В число стран с 10 млн и более заражений COVID-19 входят США, Бразилия и Индия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлен суммарно 29 млн 921 тыс.101 инфицированный COVID-19, зафиксировано 543 тыс. 793 летальных исхода, излечились более 22 млн человек.

На второй позиции в мире по числу инфицированных Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 12 млн 130 тыс. 19 заболевших, из них умерли 298 тыс. 676 человек, вылечились более 10 млн.

Третье место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 с начала пандемии составило 11 млн 734 тыс. 58, число скончавшихся - 160 тыс. 441, поправились более 11 млн человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро среды 352,3. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 675 человек, в Бразилии - 1 тыс. 399, в Индии - 115.

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коронавирус, COVID-19
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