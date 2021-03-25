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Меркель отозвала свое решение о "пасхальном" локдауне в Германии

25.03.2021 / 15:54
Власти ФРГ неожиданно отозвали свое решение о введении в течение 5 праздничных дней в связи с Пасхой «дней отдыха».

Такое решение было введено после срочного совещания федерального канцлера с премьерами земель 24 марта.

"Канцлер взяла на себя полную ответственность. Сказала, что это была ошибка", - сказал руководитель правительства земли Северный Рейн-Вестфалия, новый глава Христианско-демократического Союза (который называют «партией Меркель») Армин Лашет, выступая перед депутатами своего ландтага.

Меркель принесла извинения соотечественникам после неожиданного видеосовещания с премьерами земель.

"Эта ошибка - исключительно моя. Я несу окончательную ответственность... Я прошу прощения", - заявила глава федерального правительства.

Она подчеркнула, что идея ввести в течение 1-5 апреля «дни отдыха» была «ошибочной», поскольку вызвала много неуверенностей и вопросов, которые невозможно решить в течение короткого времени. В то же время она подчеркнула мотивацию – остановить во что бы то ни стало третью волну коронавируса.

"Ошибка должна быть названа ошибкой и должна быть вовремя скорректирована", - сказала Меркель и подтвердила, что отзывает решение.

Как сообщалось, решение о введении жесткого локдауна, «дней отдыха» (или дней тишины) с 1 по 5 апреля руководители приняли лишь накануне после 15-часовых переговоров. Такое решение подверглось критике.

По данным Института Роберта Коха, во вторник в стране было подтверждено 15 813 новых случаев инфицирования (на 2 378 больше, чем в тот же день неделю назад); общая цифра с начала пандемии - 2 690 523. Умерло за все время 75 212 человек.

Источник

Германия, Меркель, локдаун
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