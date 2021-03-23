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В РПЦ заявили о необходимости встречи в «Амманском формате» из-за действий Фанара

23.03.2021 / 17:46
Положение в мировом Православии является сегодня критическим, и угроза раскола распространяется на Поместные Православные Церкви

Православная Церковь ищет пути восстановления механизмов соборности, пострадавшей от легализации украинского раскола Патриархом Варфоломеем.

Об этом заявил глава Отдела внешних церковных связей Русской Православной Церкви митрополит Иларион (Алфеев) в интервью «РИА Новости», комментируя открытое письмо Иерусалимского Патриарха Феофила к Предстоятелям Поместных Православных Церквей для совместного обсуждения кризиса в мировом Православии и возможного повторения встреч в «Амманском» формате.

«Патриарх Феофил, созывая Предстоятелей на общую встречу, выступает голосом соборности Церкви. Православная Церковь ищет пути восстановления механизмов соборности, пострадавшей от единоличного решения одного из первоиерархов. Иерусалимская Церковь - матерь всех Церквей. Она - старейшая по времени своего основания, ее значение для христиан всего мира совершенно особое в силу хранимых ею великих общехристианских святынь», - отметил митрополит Иларион.

По его словам, положение в мировом Православии является сегодня критическим, и угроза раскола распространяется на Поместные Православные Церкви.

«Легализация украинского раскола и получение им статуса автокефалии не воссоединили православных Украины, как это было обещано Фанаром. Напротив, разделение, существовавшее в одной стране, теперь начинает распространяться на весь православный мир. Несмотря на колоссальное политическое давление со стороны внешних сил, большинство Поместных Церквей отказывается признавать украинский раскол. Даже в тех немногих Церквах, где Предстоятели признали раскольников, - в Элладской, Александрийской, Кипрской, - значительная часть иерархии не согласилась с этим решением, а иерархи, даже признавшие новую «церковь», избегают сослужения с раскольниками. В свою очередь, Русская Церковь была вынуждена, как этого требуют каноны, расторгнуть общение с теми Предстоятелями и иерархами, которые признали раскол», - объяснил владыка.

Митрополит Иларион рассказал, что некоторые греческие авторы высказывали неудовольствие в связи с идеей встречи в Аммане, поскольку она была созвана не Константинопольским патриархатом, и объяснил беспочвенность претензий.

«В истории и церковно-каноническом праве подобные встречи предстоятелей никак не ограничивались. Во-вторых, есть прецеденты, когда соборы с участием других предстоятелей созывали Иерусалимские, а не Константинопольские патриархи», - отметил глава ОВЦС.

Он напомнил про Иерусалимские соборы 764 и 1443 годов, а также как в 1522 году в Иерусалиме соборно низложили митрополита Созопольского Иоанникия, захватившего константинопольский престол, а в 1672 году было осуждено протестантствующее исповедание веры, ходившее под именем Константинопольского Патриарха Кирилла Лукариса.

Митрополит Иларион выразил надежду, что новая встреча глав Поместных Православных Церквей в «Амманском формате» состоится.

«Видимо, придется подождать, пока ограничения, связанные с пандемией, будут ослаблены. Но такая встреча необходима, потому что представителям Поместных Православных Церквей очень важно встречаться, чтобы обсуждать существующие проблемы», - отметил митрополит Иларион.

Источник: Inpress.ua
РПЦ, УПЦ
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