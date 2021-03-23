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Украина в ночь на 28 марта перейдет на летнее время

23.03.2021 / 17:20
В ночь на воскресенье, 28 марта, в Украине состоится переход на летнее время.

Это предусмотрено постановлением Кабинета Министров от 13 мая 1996 года № 509 "О порядке исчисления времени на территории Украины».

Таким образом, 28 марта в 3 (три) часа по киевскому времени вводится летнее время путем переводом часовой стрелки на 1 (один) час вперед.

Как сообщалось, изменение времени в Украине происходит дважды в год: в последнее воскресенье марта страна переходит на летнее время, а каждое последнее воскресенье октября - на зимнее время.

В этом году в Верховной Раде пытались отменить перевод часов, но депутаты не поддержали в целом соответствующий законопроект. В частности, 3 марта ВР приняла в первом чтении законопроект «Об исчислении времени в Украине», однако 19 марта за него проголосовали только 212 депутатов. После этого законопроект об отмене перевода стрелок на летнее и зимнее время отправили на доработку.

Источник

летнее время, перевод часов
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