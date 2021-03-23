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Кабмин рекомендует органам власти в Киеве перейти на дистанционный режим работы

23.03.2021 / 16:49
Кабинет министров рекомендует министерствам и другим органам исполнительной власти в Киеве перевести работу большинства работников на удаленный режим работы.

"20 марта 2021 года Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение, что с 00 часов 00 минут 23 марта 2021 года Киев переходит в "красную" зону. В связи с этим сегодня во время внеочередного заседания Кабинета министров было принято протокольное поручение относительно рекомендации министерствам и другим органам исполнительной власти, расположенным на территории Киева, перевести работу максимального количества работников на удаленный режим работы", - написал министр Кабинета министров Олег Немчинов в "Телеграмм-канале".

Источник

Кабмин, дистанционный режим работы
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