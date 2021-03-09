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У скандального протодиакона Андрея Кураева обнаружили связи с ПЦУ и Пинчуком - СМИ

09.03.2021 / 20:03
У скандального протодиакона Андрея Кураева обнаружили связи с ПЦУ и Пинчуком - СМИ
Источник: Павел Смертин
По мнению СМИ, Кураев в своих публикациях сознательно умалчивает скандалы, связанные с епископатом ПЦУ, искажая при этом факты о последствиях церковного раскола в Украине и рейдерского захвата храмов

Скандальный протодиакон Русской Православной Церкви Андрей Кураев оказался вовлечен в медиа-кампанию против Украинской Православной Церкви.

Как сообщает сайт «Ридус», в блоге Кураева появилось «все необходимое для проведения информационных атак на РПЦ и УПЦ: бездоказательные обвинения в гомосексуализме, анонимный компромат, замечания и насмешки».

«Несмотря на сложное положение, в котором вынуждена жить Украинская Православная Церковь, протодиакон продолжает уделять время нападкам на ее клириков и епископат. Отвлечь его не смогли даже церковный суд, который рекомендовал Патриарху лишить Кураева священного сана», - отмечается в материале.

По мнению СМИ, Кураев в своих публикациях сознательно умалчивает скандалы, связанные с епископатом ПЦУ, искажая при этом факты о последствиях церковного раскола в Украине и рейдерского захвата храмов.

Насильственные захваты храмов УПЦ протодиакон объясняет болезненным состоянием общества из-за войны. Епископат УПЦ, выдержавший давление администрации президента Порошенко, СБУ и праворадикалов, Кураев называет «сидящим на чемоданах с деньгами для просчета своей прибыли гомоиерархами», зато поводы для критики перешедших в ПЦУ клириков исчезают из поля его зрения», - подчеркнули в «Ридус».

В СМИ заявили о возможных о связях протодиакона Андрея Кураева с украинскими олигархами, поддерживающими ПЦУ - через его родного брата Дмитрия - пиарщика и медиаменеджера с 30-летним опытом работы.

«Уже много лет официальным бизнес-партнером Дмитрия Кураева является Андрей Таранов - бывший депутат Киевгорсовета от партии «Самопомощь». Как указано в официальной биографии Таранова, в недавнем прошлом он выступал в роли «консультанта по маркетингу и связям с общественностью телеканала СТБ». СТБ является частью медиа-холдинга украинского олигарха Виктора Пинчука, чьи масс-медиа плотно вовлечены в кампанию против УПЦ и активно поддерживают ПЦУ. В свете этой информации отпадает сам собой вопрос о том, мог ли протодиакон Андрей Кураев установить рабочие контакты с заказчиками антицерковных кампаний на Украине», - отметили в издании.

Вместе с тем высказывается предположение, что Кураев не оставит без внимания конфликт между Константинополем и Руссской Православной Церковью.

«Практически нет сомнений, что такой спикер как Андрей Кураев будет востребован в этой информационной войне, умело прикрывая антицерковную пропаганду своей былой славой миссионера и просветителя. Тем более, что предстоящая апелляция к Константинопольскому патриарху, как «высшей судебной инстанции», в случае лишения сана Кураевым уже заявлена», - отметили в СМИ.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, ПЦУ, Андрей Кураев
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