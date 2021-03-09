Войти | Зарегистрироваться
22:00

вторник,
09 марта
Онлайн
Что едят долгожители: 8 продуктов
Жизнь
Что едят долгожители: 8 продуктов
Как продезинфицировать продукты из магазина: пошаговая инструкция
Жизнь
Как продезинфицировать продукты из магазина: пошаговая инструкция
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В Киеве начался женский форум, в котором принимают участие 120 жен священников УПЦ

09.03.2021 / 20:29
В Киеве начался женский форум, в котором принимают участие 120 жен священников УПЦ
Источник: Центр информации УПЦ
Архиерей отметил, что соединение рационального мужского ума священника и чуткого сердца его супруги помогает создать настоящую церковную общину

В столичном храме в честь Собора славных и всехвальных 12-ти апостолов сегодня начал работу форум, на который приглашены жены священников Украинской Православной Церкви.

 Как сообщает Центр информации УПЦ, в течении двух дней участницы форума будут общаться с известными церковными спикерами, участвовать в панельных дискуссиях, делиться опытом.

Форум начался со встречи с управляющим делами УПЦ митрополитом Антонием (Паканичем).

Владыка Антоний отметил важность жертвенного труда жены священника как примера настоящей христианской жизни.

«Это жертвенная жизнь. Она (матушка - ред.) жертвует собой для того, чтобы священник жертвовал собой ради церковной жизни. Если есть это чувство самопожертвования ради своего супруга, а значит, ради Христа, тогда все выстраивается в правильную церковную жизнь», - отметил владыка.

 Митрополит Антоний также обратил внимание на то, что «стойкость священника во многом зависит от стойкости матушки».

Архиерей отметил, что соединение рационального мужского ума священника и чуткого сердца его супруги помогает создать настоящую церковную общину.

«Если в церковной жизни соединяется здравость ума священника и чуткость сердца матушки, возникают прекрасные приходы. Для людей важно видеть христианский пример. Пример священнической семьи является лакмусом, который или привлекает людей к Церкви, или отворачивает», - подчеркнул митрополит Антоний.

Владыка отметил, что жизнь священника - жертвенная, а жертвенность его супруги проявляется в создании «внутреннего духовного уюта, чтобы священник понимал, что он на передовой, но тылы полностью защищены».

Форум для жен священнослужителей по благословению Предстоятеля Украинской Православной Церкви Митрополита Онуфрия организовал Синодальный отдел УПЦ по делам молодежи совместно с Отделом по делам семьи УПЦ.

 В мероприятии принимают участие 120 жен священнослужителей.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Антоний
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
9 марта
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.