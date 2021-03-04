Украинская Православная Церковь предоставила гуманитарную помощь для более 300 семей Одессы

В Одессе более 300 нуждающихся семей получили продуктовые наборы в Координационном центре епархии УПЦ по оказанию гуманитарной и социальной помощи.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на фейсбук страницу Одесской епархии, также более 20 тысяч гривен было передано многодетным семьям, одиноким пенсионерам и беженцам.

«Я инвалид второй группы. Сейчас идёт борьба на выживание. Единственно, кто помогает, — это Церковь. Большое спасибо! Я хожу макулатуру собираю, потому что пенсия минимальная, жить не на что», — сказала одна из адресатов помощи.

«Я переселенец из Донецкой области. Продукты получаешь — тогда денежка с пенсии сохраняется на лекарства, на оплату коммунальных. Благодарность Богу, Церкви, митрополиту Агафангелу. Ещё здесь кормят горячими обедами», — рассказала о себе одна из беженок.

Как сообщалось, Центр действует с мая 2014 года. Его основная функция — оказание материальной помощи и поддержка малообеспеченных семей. В центре проходит сбор и распределение между нуждающимися пожертвований неравнодушных одесситов. Расположен он на территории храма в честь иконы Божией Матери «Достойно есть», входящего в состав храмового комплекса в честь святого преподобного Алексия, человека Божия.