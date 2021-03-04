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Степанов рассказал о "рубиконе" COVID и готовности к третьей волне пандемии

04.03.2021 / 10:23
Истек год с момента официального выявления в Украине первого больного с коронавирусом, однако Украина подготовилась к третьей волне пандемии и попытается уменьшить ее силу с помощью вакцинации.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 3 марта

Прямая речь: "Ровно год назад мы зафиксировали в Украине первого больного COVID-19. Это произошло 3 марта 2020 года. Именно с этой даты Украина проснулась в новой реальности. Это рубикон, от которого начался отсчет борьбы наших медиков с мировой пандемией коронавируса.

Мы встретили пандемию с почти развалившейся системой здравоохранения, которая держалась на энтузиастах... За год титанических усилий нам удалось привлечь к борьбе с пандемией 131 500 врачей, перепрофилировать 542 медицинских учреждения, увеличить количество койкомест с 12 704 коек, теоретически готовых к борьбе с COVID-19, до 69 500 коек, из которых обеспечено кислородом 59 471 кровать. Год назад эта цифра была чуть меньше, чем 3,5 тысячи.

На сегодняшний день "в строю" находится 6 142 аппарата искусственной вентиляции легких, которые задействованы, в том числе, для лечения больных COVID-19".

Степанов добавил, что за год врачи "вернули в строй и вырвали из рук недуга 1 182 036 человек, которые выздоровели от COVID".

Он отметил, что смертность от коронавируса на 1 миллион граждан в Украине в 3 раза меньше, чем в Великобритании, в 2 раза меньше, чем во Франции, Испании, Польше. По этому показателю Украина – на 35 месте среди стран Европы.

Мощности украинских лабораторных центров за год выросли с 200 тестов в сутки до 80 тысяч тестов в сутки.

По мнению Степанова, стратегия МОЗ оказались эффективной. Весенний локдаун, по его словам, стал "глотком свежего воздуха" для медицинской системы. Весенний локдаун, адаптивный карантин летом и зимние "каникулы" уменьшили пагубное влияние пандемии на экономику и позволили медицине подготовиться к тотальной вакцинации.

Министр сказал, что "мир уже стоит на пороге третьей волны коронавируса – и наша медицинская система готова к ней, но высоту волны мы можем регулировать" за счет вакцинации.

Источник

коронавирус, Степанов
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