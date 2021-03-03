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"Укрзализныця" с 7 марта приостанавливает высадку/посадку пассажиров в Черновицкой и Житомирской областях

03.03.2021 / 16:49
По решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций "Укрзализныця" приостановила продажу билетов в Черновицкой и Житомирской областях.

Как сообщили в пресс-службе "Укрзализныци", согласно решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций относительно "красных" карантинных зон, УЗ с 7 до 12 марта (с возможностью продления до конца действия усиленного карантина) приостановит продажу билетов в Черновицкой и Житомирской областях.

Также будут ограничены высадка и посадка пассажиров с уже приобретенными билетами на даты после 7 марта 2021 года включительно.

В то же время пассажирам с билетами в Черновцы, Житомир и другие населенные пункты этих областей доступны для высадки и посадки другие станции по маршруту следования поезда, если эти станции находятся за пределами "красной" зоны.

"Подчеркиваем, что до 6 марта включительно все пассажиры с приобретенными билетами смогут беспрепятственно добраться до места назначения по железной дороге. Также ограничения не будут касаться пассажиров, чьи рейсы начнутся в 00:00 7 марта и завершатся уже во время действия ограничений", - отмечается в сообщении "Укрзализныци".

В "Укрзализныци" также отметили, что постановление Кабинета министров № 154 обусловливает возможность назначения специальных рейсов для доставки людей из зоны карантина, поэтому "Укрзализныця" сейчас проводит переговоры с соответствующими облгосадминистрациями по заказу таких рейсов, о чем будет сообщено дополнительно.

Источник

карантин, "Укрзализныця", высадка пассажиров
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