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Рада ужесточила наказание для телефонных террористов

03.03.2021 / 15:16
Верховная Рада приняла закон, ужесточающий уголовную ответственность за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности людей.

Об этом сообщает сайт ВР

Законопроект №3911 вносит изменения в статью 259 Уголовного кодекса. Ранее эта статья предусматривала от 4 до 8 лет тюрьмы за повторное "минирование" или "минирование" с тяжелыми последствиями, за совершение подобного преступления впервые и без тяжелых последствий предполагалось более мягкое наказание - от 2 до 6 лет заключения.

Теперь от 4 до 8 лет тюрьмы можно получить и за первое "минирование" без тяжелых последствий, если целью лживого сообщения были следующие сооружения:

-критически важные объекты инфраструктуры;
-объекты или сооружения, обеспечивающие деятельность органов государственной власти;
-учреждения здравоохранения или образования.

Источник

ВР, телефонные террористы
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