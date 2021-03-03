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Аваков допускает провокации, дестабилизацию и обострение ситуации на Донбассе после введения санкций

03.03.2021 / 15:47
Решения Совета национальной безопасности и обороны по введению санкций повлекут за собой обострение ситуации внутри Украины, на востоке страны, но тотального наступления не будет.

Так считает министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Мы давным-давно ушли со стратегического крючка России по энергетике. Не думаю, что у нас что-то будет здесь (обострение ситуации поле введения санкций - ред.). Россия будет отвечать. Отвечать провокациями, дестабилизацией внутри, организацией бунтов, будет проплачивать, и теперь им будет труднее проплачивать", - сказал министр.

"Сойдет снег - начнутся провокации на фронте, к сожалению, и надо быть к этому готовыми. Ситуация "мы закрылись и ничего не будем делать, будем ждать, пока режим Путина падёт" - такой ситуации не будет, нам нужно будет за себя стоять", - добавил он.

При этом глава МВД сказал: "В тотальное наступление России я не верю. Потому что потери будут сокрушительные и у них, и у нас".

Также, по словам Авакова, разрешение ситуации без прямого наступления является позицией на международной арене.

"Мировой баланс сил складывается в нашу пользу, чтобы мы не имели такой агрессии", - сказал Аваков.

Как сообщалось, Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) 19 февраля ввел санкций против 19 юридических и 8 физических лиц, в том числе народного депутата Украины от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука и его супруги, телеведущий Оксаны Марченко, а также нескольких граждан РФ.

В тот же день СНБО поручил Кабинету министров принять необходимые меры для возврата в государственную собственность части магистрального нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление" (СЗН), проходящего через территорию Украины. Ряд СМИ называли Медведучка одним из бенефициаров СЗН, однако партия "Оппозиционная платформа – за жизнь" заявила, что депутат и члены его семьи не имели и не имеют отношения к нефтепродуктопроводу.

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым фактически заблокировал деятельность трех телеканалов: 112, Newsone и ZIK, которых связывают с одним из лидеров партии "ОПЗЖ" Виктором Медведчуком.

Согласно решению, персональные специальные экономические и другие ограничительные меры будут применяться, в частности, к нардепу от ОПЗЖ Тарасу Козаку и юридическим лицам "Ариадна ТВ", "Новый формат ТВ", "ТВ Выбор", "Телерадиокомпания "112 ТВ", "Лидер ТВ", "Партнер ТВ", "Новости 24 часа", "Новые коммуникации".

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санкции, Донбасс, Аваков
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