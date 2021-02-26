Санкции против Медведчука сделали невозможным возобновление предметных переговоров между Россией и Украиной ‒ англоязычный независимый интернет-портал

Об этом пишет англоязычный независимый интернет-портал Тhe Мoscow Тimes.

В материале отмечается, что действия президента Украины Владимира Зеленского резко контрастируют с имиджем миротворца, который он культивировал в первые месяцы пребывания на посту главы государства.

«2 февраля он закрыл три оппозиционных телеканала, обвинив их владельца в финансировании терроризма. 19 февраля последовала серия санкций против ряда украинских политиков по тем же обвинениям. Самое громкое имя в санкционном списке ‒ Виктор Медведчук. Ветеран украинской политики, который возглавляет партию "Оппозиционная платформа – За жизнь"», – пишет интернет-издание.

Также сообщается, что партия Медведчука сегодня занимает первое место среди политических партий в стране согласно украинским опросам общественного мнения, и ее популярность будет расти, поскольку избирателей все больше разочаровывает националистическая политика Зеленского.

«Кремль не обращает внимания ни на падение рейтинга украинского президента, ни на его стремление показаться сильным лидером. Российское руководство считает, что не Киев, а новая администрация США несет ответственность за рост напряженности в российско-украинских отношениях», – говорится в статье Тhe Мoscow Тimes.

Также в статье отмечается, что применение санкций против Медведчука делает практически невозможным возобновление предметных переговоров между Россией и Украиной, а следовательно, минский мирный процесс, направленный на прекращение конфликта на Донбассе, скорее всего, можно считать умершим.

«После шестимесячного затишья ситуация на линии соприкосновения вернулась к прежнему статус-кво с регулярными перестрелками, артиллерийскими обстрелами и человеческими жертвами», – пишет интернет-издание.

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что незаконное введение санкций по отношению к оппозиционным телеканалам и политикам является произволом власти и все попытки обосновать это решение Законом Украины «О санкциях» несостоятельны.