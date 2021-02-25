Войти | Зарегистрироваться
16:22

четверг,
25 февраля
Онлайн
Как продезинфицировать продукты из магазина: пошаговая инструкция
Жизнь
Как продезинфицировать продукты из магазина: пошаговая инструкция
Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения
Жизнь
Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Финансы Экономика

Компенсации пенсионерам 75-80 лет: Кабмин перенес выплаты с июля на октябрь

25.02.2021 / 15:54
Правительство перенесло на октябрь 2021 года период с июля выплату ежемесячной компенсации в размере до 400 грн для пенсионеров от 75 до 80 лет.

Об этом говорится в постановлении Кабмина №127 от 22 февраля, которую опубликовали на Правительственном портале.

Кабмин, в частности, установил, что с 1 октября 2021 года (ранее июля) лицам, которым исполнилось 75-80 лет, у которых ежемесячный размер пенсий с учетом надбавок и доплат, установленных законодательством, не достигает размера средней заработной платы в Украине, получают ежемесячную компенсацию в размере до 400 грн.

При этом, ежемесячная компенсационная выплата лицам, получающим пенсию и достигли 75 лет до достижения 80-летнего возраста, после 1 октября 2021 года (ранее июля), устанавливается и выплачивается с даты достижения ими указанного возраста.

Напомним: с 1 января размер минимальной пенсии по возрасту для неработающих лиц вырос с 2,1 тысячи гривень до 2,4 тысячи гривень благодаря повышению "минималки" до 6 тыс гривень.

Предполагалось, что с июля будут доплачивать по 400 грн пенсионерам в возрасте от 75 до 80 лет. Предполагалось, что в случае наличия 20/25 лет стажа они будут получать не менее 2,5 тыс грн.

Источник

Кабмин, пенсии
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
25 февраля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.