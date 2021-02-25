Компенсации пенсионерам 75-80 лет: Кабмин перенес выплаты с июля на октябрь

Об этом говорится в постановлении Кабмина №127 от 22 февраля, которую опубликовали на Правительственном портале.

Кабмин, в частности, установил, что с 1 октября 2021 года (ранее июля) лицам, которым исполнилось 75-80 лет, у которых ежемесячный размер пенсий с учетом надбавок и доплат, установленных законодательством, не достигает размера средней заработной платы в Украине, получают ежемесячную компенсацию в размере до 400 грн.

При этом, ежемесячная компенсационная выплата лицам, получающим пенсию и достигли 75 лет до достижения 80-летнего возраста, после 1 октября 2021 года (ранее июля), устанавливается и выплачивается с даты достижения ими указанного возраста.

Напомним: с 1 января размер минимальной пенсии по возрасту для неработающих лиц вырос с 2,1 тысячи гривень до 2,4 тысячи гривень благодаря повышению "минималки" до 6 тыс гривень.

Предполагалось, что с июля будут доплачивать по 400 грн пенсионерам в возрасте от 75 до 80 лет. Предполагалось, что в случае наличия 20/25 лет стажа они будут получать не менее 2,5 тыс грн.

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