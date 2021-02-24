Украина с 1 сентября планирует запретить въезд автомобилей с номерами Приднестровья

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Готовится ли самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко к транзиту власти?17.02.2021 / 05:40Последние новости рубрики
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"Дорожные карты" сотрудничества России и Беларуси готовы к подписанию - Лукашенко
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Главы МИД стран ЕС достигли договоренности о санкциях против РФ за арест Навального
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Вакцина Pfizer останавливает передачу коронавируса почти на 90%
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Ядерна сделка: Иран готов к переговорам с США, но есть условие
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Зеленский одобрил снижение НДС для аграриев до 14%
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Украина планирует отсоединиться от электросети с Беларусью и РФ к концу 2023г - Кулеба
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Зеленский: внедрение европейских стандартов производства - одна из основ развития украинской экономики
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Лоббисты из Украины пытаются испортить отношения власти с МВФ – Зеленский
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НБУ ожидает притока инвестиций в 3 миллиарда в этом году
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Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения29.12.2020 / 07:03
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В Нидерландах зафиксировали самое теплое 21 февраля за последние 120 лет
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На Сицилии началось извержение вулкана Этна
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В Египте нашли древнейшую в мире пивоварню
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Километровые пробки и отмененные авиарейсы: на Германию налетел зимний шторм
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Взрыв полностью уничтожил отель в Греции - обломки разлетелись на 80 метров
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Под ОАСК прошла акция в поддержку нового украинского правописания
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