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Украина с 1 сентября планирует запретить въезд автомобилей с номерами Приднестровья

24.02.2021 / 17:19
Украина подтвердила намерение с 1 сентября запретить въезд автомобилей с приднестровскими номерами.

Об этом говорится в заявлении МИД Молдовы после встречи и.о. премьер-министра, министра иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Аурелиу Чокоя с послом Украины Марком Шевченко, сообщает "Европейская правда".

"При обсуждении были подтверждены договоренности о допуске с 1 сентября 2021 года к участию в международном дорожном движении автомобилей из Приднестровья только при наличии номерных знаков нейтрального образца и наклейки "MD"н а стекле, в дополнение к транспортным средствам, зарегистрированным в соответствии с законодательством Республики Молдова", - говорится в сообщении.

Отмечается, что собеседники обсудили взаимодействие на государственной границе, торгово-экономическое сотрудничество, реализацию инфраструктурных проектов.

В соответствии с соглашением об участии приднестровских автомобилей в международном движении с 1 сентября 2018 года в Тирасполе и Рыбнице были открыты Пункты регистрации транспортных средств.

Таким образом автомобили, зарегистрированные в Приднестровье, получили возможность выезжать за границу при наличии нейтральных номерных знаков и наклейки на стекле с буквами "MD". С тех пор было выдано более 4000 таких номеров.

Украина в начале прошлого года заявила, что намерена с 1 апреля 2020 запретить въезд на свою территорию автомобилей с регистрационными номерами непризнанного Приднестровья. Но этот срок был отложен до 15 января 2021 по просьбе молдавской стороны.

В середине января правительство Молдовы снова попросило Украину отложить вступление решения в силу, чтобы провести дополнительную кампанию по информированию жителей Приднестровья о необходимости соблюдать правила.

Источник

автомобили, Приднестровье
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