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Как будут работать школы при адаптивном карантине: рекомендации МОН

23.02.2021 / 17:59
Со среды, 24 февраля, в Украине будет действовать "желтая зона" адаптивного карантина. Стало известно, как должны работать школы в этих условиях.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства образования и науки.

Сообщается, что с 24 февраля на всей Украине устанавливается "желтая зона" адаптивного карантина, которая предусматривает запрет:

-посещать школы, если на самоизоляции из-за контакта с пациентом с COVID-19 находится более 50% учеников и учеников;
-проводить в школах спектакли, праздники, концерты с участием более чем одного класса и в присутствии зрителей;
-проводить культурные, спортивные, научные, образовательные и другие мероприятия с участием более одного человека на 4 квадратных метра площади помещения или на открытом воздухе. Также запрет в силе для залов с более 50% заполненных мест.

Если в регионе устанавливается "красная зона", то запрещается посещение школ для всех, кроме учеников 1-4 классов.

При организации дистанционного обучения школа должна действовать в интересах ребенка. Такой процесс предусматривает регулярное взаимодействие учителей с учениками.

Также школы обязаны регулярно отслеживать результаты обучения.

Напомним, в Ивано-Франковской области уже ввели "красную зону", в связи с чем ученики 5-11 классов продолжат дистанционное обучение.

Источник

школы, коронавирус, карантин
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