Защищая свои права и храмы, мы защищаем будущее Православной веры - Митрополит Антоний

Оставаясь верными канонической Церкви, верующие Украинской Православной Церкви защищают будущее Православия на родной земле.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич), обращаясь к участникам съезда представителей приходов захваченных храмов, который состоялся в Киево-Печерской лавре.

«Наша позиция по отношению к автокефальной авантюре Патриарха Варфоломея продиктована не только неприятием нарушения канонов и легализацией раскола. Все гораздо глубже. Защищая свои права, защищая свои храмы, оставаясь верными канонической Церкви, мы защищаем будущее Православной веры на нашей родной земле. Не исключено, что путь, который прокладывают те, кто поддерживает раскол, имеет своим финальным этапом поглощение украинского Православия», - отметил управделами УПЦ.

Архиерей подчеркнул, что стремление оставаться в лоне Церкви, а не политические или геополитические интересы, должны быть сердцевиной жизненного пути каждого верующего.

«Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам» (Мф. 6, 33). При других условиях мы рискуем не только потерять правильные духовные ориентиры, но и постепенно превратить нашу веру и Церковь в инструмент обслуживания различных сил и идеологий», - отметил митрополит Антоний.

Он напомнил, что в современном мире все настойчивее звучат призывы к «трансформации системы христианских ценностей, или к изменению или даже отказу считать определенные грехи грехом, в угоду политическим интересам искажаются церковные каноны и раскалывается церковное единство, усиливаются экуменические движения, направленные на искусственное объединение верующих разных конфессий». Управляющий делами УПЦ рассказал о том, как сегодня Церковь делает все возможное, для того, чтобы защитить своих верующих и их права.

«Священный Синод и Предстоятель Украинской Православной Церкви неоднократно обращались к Президенту Украины и других высокопоставленным государственным деятелям с призывом сделать все возможное для прекращения дискриминации канонической Церкви и ее паствы.

Путем необходимых юридических процедур был заблокирован через суд скандальный закон о так называемом переименовании религиозных организаций, с помощью которого у Украинской Православной Церкви хотели отобрать ее официальное название и создать условия для масштабного рейдерского захвата храмов. Также одной из иницатив стало функционирование телефонной горячей линии Юридического отдела Украинской Православной Церкви для оперативного фиксирования случаев преступлений и обеспечения дальнейшего квалифицированного реагирования на них», - отметил митрополит Антоний.

Также проводится активная работа на международном уровне. Факты правонарушений прав верующих УПЦ постоянно озвучивались и озвучиваются на авторитетных международных площадках: конференциях ООН и ОБСЕ на тему прав человека.

«Много усилий было направлено на строительство новых храмов для общин, потерявших свое церковное имущество в результате противоправных действий сторонников так называемой ПЦУ. По нашим данным проходят службы в 34 построенных храмах. Еще 4 находятся на стадии строительства», - сказал митрополит Антоний.

Владыка поблагодарил верующих захваченных храмов УПЦ за то, что «не словом, а делом, молитвенным и жертвенным подвигом показали свою верность Богу и Православной вере» и напомнил слова преподобного Исидора Пелусиота о том, что против Церкви не раз начинались войны, однако ее так и не одолели, наоборот, она всегда торжествовала над теми, кто пытался ее уничтожить.