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В истории, когда женщина противостоит несправедливым нападкам власти, симпатии украинцев будут именно на стороне Марченко, - Бодров

22.02.2021 / 18:08
Указ президента Владимира Зеленского о санкциях в адрес Виктора Медведчука и Оксаны Марченко является сомнительным с юридической точки зрения. А сама Оксана Марченко имеет хорошие перспективы в политике.

Об этом в комментарии From-ua заявил политтехнолог Андрей Бодров.

«Получиться из этого может достаточно много, потому что мы уже видели огромное количество примеров и за рубежом, и в стране. Даже те, кто сегодня подписывает эти сомнительные указы о введении решений СНБО в действие, они пришли в политику из той же сферы, из которой, собственно, и Марченко», - прокомментировал политтехнолог.

Бодров напомнил, что у Оксаны Марченко очень много поклонников, поэтому у нее хорошие перспективы в политике.

«И надо признать, что у Марченко симпатиков и тех людей, которые с интересом следили за ее шоу-карьерой и достаточно позитивно относятся к ней, огромное количество. Все это потенциальный ресурс для конвертации в политический рейтинг. Поэтому в данном случае о позитивных перспективах можно говорить вполне уверенно», - добавил политтехнолог.

Бодров также подчеркнул, что в истории, когда женщина противостоит несправедливым нападкам власти, симпатии украинцев будут именно на стороне Марченко.

«Если мы говорим о второй составляющей, об обстоятельствах ее прихода, то это соответствует одним из самых глубинных архетипов нашего народа. Все-таки, как бы там ни было, но тех, кого притесняют, у нас ценили гораздо больше, чем тех, кто оказался на вершине пирамиды. Поэтому, в любом случае, сочетание этих компонентов может сделать поход Марченко в политику достаточно успешным», - уверен политтехнолог.

«А вообще, у нас здравый избиратель, он сам способен рассудить, была ли Марченко политиком и до этого и, соответственно, подлежит ли она санкциям, к которым прибег СНБО», - заключил политтехнолог Андрей Бодров.

Марченко, Бодров
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