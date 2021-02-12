Европарламент осудил нарушения прав человека в Крыму и на Донбассе

Речь об этом идет в разделе "Права человека и фундаментальные свободы" резолюции о выполнении Украиной Соглашения об ассоциации, проголосованного Европейским парламентом в рамках пленарного заседания. Докладчиком выступил депутат от группы Европейской народной партии Михаэль Галер (Германия).

"ЕП решительно осуждает крупномасштабные и постоянные нарушения прав человека и основных свобод, таких, как свобода выражения мнений, религии или убеждений и ассоциации, а также права на мирные собрания, которые осуществляются российскими оккупационными силами на временно оккупированной территории Крыма и вооруженными группами, поддерживаемыми Россией, на неподконтрольных правительству территориях Донбасса, включая принудительный призыв, депортацию, незаконную и принудительную паспортизацию, ограничения на образование и языковые права, произвольные задержания, пытки и другие суровые условия содержания под стражей, а также ограничительные такие меры, как одностороннее закрытие контрольно-пропускных пунктов и отказ в доступе к ООН и гуманитарным миссиям, что вызывает особую тревогу во время нынешней пандемии", - говорится в резолюции.

Кроме того, ЕП глубоко обеспокоен ухудшением гуманитарной ситуации на территории Донбасса, не контролируемой украинским правительством, особенно в контексте текущей чрезвычайной ситуации в условиях COVID-19.

ЕП выразил сожаление по поводу ухудшения ситуации с правами человека в Крыму с начала оккупации, поскольку с этого момента Россия значительно ограничила свободу собраний, выражения мнений, вероисповедания и доступ к информации;

Кроме того, ЕП принял во внимание закон о поддержке функционирования украинского языка как государственного и просит украинские власти привести Закон в соответствие с международными обязательствами, в частности, с рекомендациями Венецианской комиссии.

В ЕП высказались за то, чтобы реформа в сфере СМИ обеспечила независимость, беспристрастность и подотчетность регулирующего органа, прозрачность владения СМИ и равные возможности для средств массовой информации с честной конкуренцией на рынке. В ЕП также считают, что нынешний законопроект о противодействии дезинформации может привести к широкому государственному вмешательству в работу СМИ и журналистскую деятельность в ущерб свободе СМИ и не будет эффективным в борьбе с дезинформацией.

Кроме того, ЕП "с озабоченностью" отметили, что рынок телевизионных СМИ в Украине, хотя и является плюралистическим, по-прежнему характеризуется чрезмерным влиянием олигархов и призвали Украину развивать свободные и независимые СМИ, укреплять плюрализм СМИ.

В ЕП уверены, что ЕС должен продолжать поддерживать Украину в противодействии гибридным угрозам и борьбе с дезинформацией и фальшивыми новостями, в том числе посредством укрепления независимых средств массовой информации и стратегических коммуникаций в области медиаграмотности, в целях повышения устойчивости Украины.

Кроме того, ЕП призвал Европейскую службу внешней дипломатии оперативно ввести в действие глобальный режим санкций ЕС в области прав человека (европейский закон типа Магнитского), позволяющий применять санкции к лицам и компаниям, причастным к грубым нарушениям прав человека, уделяя особое внимание ситуации на временно оккупированных территориях Украины, в Крыму и в некоторых частях Донецкой и Луганской областей, и санкции против лиц, ответственных за другие преступления, включая коррупцию; ЕП предлагает Украине последовать этому примеру и представить его украинскую версию.

Одновременно, ЕП призвал власти решительно осудить и запретить деятельность экстремистских групп, которые стимулируют ненависть, и веб-сайтов, таких как "Миротворец", которые провоцируют напряжение в обществе и злоупотребляют персональными данными сотен людей, включая журналистов, политиков и представителей меньшинств.

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