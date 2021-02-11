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В столице волонтеры УПЦ ежедневно кормят замерзших бездомных и приглашают киевлян подключиться

11.02.2021 / 16:45
В столице волонтеры УПЦ ежедневно кормят замерзших бездомных и приглашают киевлян подключиться
Источник: Центр информации УПЦ
Волонтеры просят неравнодушных присоединиться к помощи бездомным, которым особенно нелегко пережить зиму

В столице православные волонтеры ежедневно раздают более 200 горячих обедов для бездомных.

 Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «ФОМА в Украине»,

волонтеры молодежной организации «Парасолька» при Свято-Вознесенском храме на Демеевке раздают еду, горячий чай, одежду, медикаменты для нуждающихся. Также, если удаётся, отправляют людей домой (в другие города) либо стараются найти для них временный приют.

 «Друзья мои! Если эта зима тяжела нам, то насколько она тяжелее для бездомных! Нужна помощь!», - написал на своей странице в Фейсбук архиепископ Обуховский Иона.

Волонтеры просят неравнодушных присоединиться к помощи бездомным, которым особенно нелегко пережить зиму.

 «Желающие помочь могут приехать и помочь раздавать обеды; помочь доставить еду, вещи на вокзал; помочь финансово, перечислив средства на закупку продуктов, оплату билетов на поезд или проживания в общежитии для подопечных», - обратилась волонтер Ольга Кирьяновская.

Благотворительное движение «Парасолька» было создано при Свято-Вознесенском храме на Демеевке 6 лет назад. Ребята помогают бездомным людям, раздают им еду, тёплую одежду, медикаменты, общаясь с ними, при необходимости - направляя в больницы и оплачивая лечение. Также помогают им восстановить документы, найти временное жильё.

 В ноябре активисты представили выставку фотопортретов и историй столичных бездомных «Люди среди нас».

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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