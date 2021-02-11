Венедиктова рассматривает себя как лидера отдельного политпроекта

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова также рассматривает себя как лидера отдельного политического проекта, сообщает телеграмм-канал "ЗЕландия".

"В том числе поэтому она отправилась в тур по Европе - для налаживания связей и контактов. Венедиктова считает, что поддержка США ей уже обеспечена благодаря ее хорошим отношениям с главой посольства Кристиной Квин. Искать собственное место в политике генпрокурора вынуждает понимание того, что Офис президента ее уже практически списал, а также стремительное падение рейтинга Зеленского и «Слуги народа». Тем не менее, надежды Венедиктовой на поддержку Запада могут и не оправдаться. Из нынешней властной команды там, скорее, поддержат именно Сытника. Сытник более понятный для Запада человек. Кроме того, по слухам, Сытнику такая поддержка уже была обещана", - говорится в сообщении.

С мнением коллег готовы поспорить судьи. "Не знаем, что там обещано Западом коррупционеру Сытнику с его 0,2% нарисованной поддержки. Но, как известно, обещать - не значит жениться. Думаем, что поддержка Венедиктовой была бы точно больше, чем у любителя побухать на шару Артема Сытника. В рамках «Партнерства Биарриц» в этом неравном бою за президентское кресло будем болеть за Ирину. А Артему следует поднапрячься из-за растущей конкуренции. Это еще Шабунин про свои президентские амбиции не заявлял", - отмечают служители Фемиды в телеграмм-канале "Под мантией".