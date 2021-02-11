Войти | Зарегистрироваться
18:01

четверг,
11 февраля
Онлайн
Как продезинфицировать продукты из магазина: пошаговая инструкция
Жизнь
Как продезинфицировать продукты из магазина: пошаговая инструкция
Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения
Жизнь
Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Венедиктова рассматривает себя как лидера отдельного политпроекта

11.02.2021 / 16:42
Во власти в Украине традиционно не команда, а одни гетманы. Не только освоившийся в реестре коррупционеров директор НАБУ Артем Сытник и глава ВРУ Дмитрий Разумков беспокоятся о своем политическом будущем.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова также рассматривает себя как лидера отдельного политического проекта, сообщает телеграмм-канал "ЗЕландия"

"В том числе поэтому она отправилась в тур по Европе - для налаживания связей и контактов. Венедиктова считает, что поддержка США ей уже обеспечена благодаря ее хорошим отношениям с главой посольства Кристиной Квин. Искать собственное место в политике генпрокурора вынуждает понимание того, что Офис президента ее уже практически списал, а также стремительное падение рейтинга Зеленского и «Слуги народа». Тем не менее, надежды Венедиктовой на поддержку Запада могут и не оправдаться. Из нынешней властной команды там, скорее, поддержат именно Сытника. Сытник более понятный для Запада человек. Кроме того, по слухам, Сытнику такая поддержка уже была обещана", - говорится в сообщении.

С мнением коллег готовы поспорить судьи. "Не знаем, что там обещано Западом коррупционеру Сытнику с его 0,2% нарисованной поддержки. Но, как известно, обещать - не значит жениться. Думаем, что поддержка Венедиктовой была бы точно больше, чем у любителя побухать на шару Артема Сытника. В рамках «Партнерства Биарриц» в этом неравном бою за президентское кресло будем болеть за Ирину. А Артему следует поднапрячься из-за растущей конкуренции. Это еще Шабунин про свои президентские амбиции не заявлял", - отмечают служители Фемиды в телеграмм-канале "Под мантией".

Сытник, Венедиктова
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
11 февраля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.