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Чтобы закрыть оппозиционные телеканалы Зеленский пошел на подделку документов

11.02.2021 / 15:56
Владимир Зеленский настолько спешил поскорее ввести в действие решение СНБО о санкциях в отношении народного депутата Украины от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Тараса Козака, а соответственно и телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, что пришлось менять информацию в уже опубликованных документах задним числом.

Об этом пишет интернет-издание «Страна.ua».

Отмечается, что документ, который содержит список юридических лиц, попавших под санкции, в том числе и телеканалов, был изменен на следующий день после публикации указа на сайте Президента.

«Если скачать этот файл и посмотреть его свойства, то можно убедиться, что содержимое файла было создано 3 февраля (т. е. на следующий день после публикации указа), вечером в 19:33. Таким образом, список фирм, подпавших под санкции, подвергся редактированию уже после публикации указа Зеленского. Поэтому не исключено, что в данном случае идет речь о подделке документа, т. е. об уголовном преступлении», – говорится в журналистском расследовании интернет-издания.

В материале также напоминается, что одним из юридических оснований для применения санкций к телеканалам было названо постановление Верховной Рады от 4 октября 2018 года, в котором Совету национальной безопасности предлагался список из семи фирм, на которые записаны лицензии телеканалов NewsOne и «112 Украина». Но тогдашний Президент Петр Порошенко не решился реализовывать это постановление и наложить санкции на СМИ.

«Теперь же, два с половиной года спустя, новый Президент Зеленский реализовал задумки своего "попередника". Более того, Зеленский добавил еще и "от себя". В предложенном Верховной Радой в 2018 году санкционном списке было всего 7 фирм. А в "списке Зеленского" таких фирм уже 8: в него добавили львовское ООО "ТРК "Новые коммуникации", которое имеет отношение к телеканалу ZIK», – пишет «Страна.ua».

Также в расследовании отмечается, что к моменту принятия Радой постановления о санкциях Козак не был владельцем ни одного из указанных телеканалов, поэтому в данном случае ссылаться на решение парламента неуместно.

То есть даже при поверхностном рассмотрении как самого указа Зеленского, так и механизма его реализации, видно, что антиконституционный документ, который так сильно порадовал посольство США и других западных «партнеров» Украины, делался впопыхах и с нарушением законодательства.

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что заокеанские хозяева Зеленского его руками зачищают информационное поле от оппонентов, убеждая Президента в его исключительном праве принимать противозаконные решения. При этом политик подчеркнул, что за такие решения неизбежно придется нести ответственность.

телеканалы, Зеленский
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