Шмыгаль назвал борьбу с коррупцией одной из главных задач Украины

"Одним из главных задач Украины и нашего правительства остается борьба с коррупцией. Это системная борьба, которая включает развитие институций, изменение правил игры в разных секторах экономики, введение новых законодательных инициатив и актов", - сказал Шмыгаль в ходе совместного брифинга с исполнительным вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом в Брюсселе.

Глава правительства подчеркнул, что в 2021 году Украина продолжит развивать рыночные отношения для уменьшения влияния монополий. В частности, планируется запуск рынка земли, эффективная работа рынка газа, а также работа других рынков по стандартам Евросоюза.

Премьер отметил, что в текущем году на украинской таможне пройдет комплексная реформа, которая предусматривает усиление сотрудничества с ЕС.

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