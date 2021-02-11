Войти | Зарегистрироваться
16:29

четверг,
11 февраля
Онлайн
Как продезинфицировать продукты из магазина: пошаговая инструкция
Жизнь
Как продезинфицировать продукты из магазина: пошаговая инструкция
Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения
Жизнь
Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Шмыгаль назвал борьбу с коррупцией одной из главных задач Украины

11.02.2021 / 15:46
Премьер-министр Денис Шмыгаль называет борьбу с коррупцией одним из главных задач Кабинета министров Украины.

"Одним из главных задач Украины и нашего правительства остается борьба с коррупцией. Это системная борьба, которая включает развитие институций, изменение правил игры в разных секторах экономики, введение новых законодательных инициатив и актов", - сказал Шмыгаль в ходе совместного брифинга с исполнительным вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом в Брюсселе.

Глава правительства подчеркнул, что в 2021 году Украина продолжит развивать рыночные отношения для уменьшения влияния монополий. В частности, планируется запуск рынка земли, эффективная работа рынка газа, а также работа других рынков по стандартам Евросоюза.

Премьер отметил, что в текущем году на украинской таможне пройдет комплексная реформа, которая предусматривает усиление сотрудничества с ЕС.

Источник

коррупция, Шмыгаль
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
11 февраля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.