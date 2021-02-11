Согласившись на коалицию, партия Порошенко показала, что является фейковой оппозицией «на подтанцовке» у Зеленского, - Марунич

Мнение эксперта приводит Интернет-сайт www.strana.ua.

«Людоньки, шо ж это деется? Уже всерьез обсуждается назначение Порошенко на пост премьера и создание коалиции с зелеными», - пошутил эксперт.

Марунич напомнил, как партии Зеленского и Порошенко уже создали коалиции в ряде местных советов. И добавил, что «Слуга народа» и «Европейская солидарность» с точки зрения идеологии - одинаковые.

«После многочисленных примеров солидарного голосования партий ПЕС и Слуга в целом ряде местных советов реакция Порошенко на закрытие трёх телеканалов была прогнозируема. Хотя поговаривают, что на «Прямом» изобличители режима несколько поутихли. В целом, ПЕС однозначно продемонстрировала, что идейно они такие же как Зеленский. Пусть и дальше блокируются», - отметил эксперт.

По словам Марунича, главный итог атаки власти на телеканалы заключается в том, что Зеленский & Co сами создали Виктору Медведчуку образ главного оппозиционера Украины, в то время как партия Порошенко лишний раз подтвердила, что является «фейковой оппозицией».

«Глобально же одним из основных следствий истории с закрытием каналов стало то, что Зеленский и ко своими собственными руками создали Медведчуку имидж главного оппозиционера страны, едва ли не лидера оппозиции. А прочая тусовка - есть оппозиция фейковая, отрабатывающая на подтанцовке у власти», - подчеркнул експерт.

Марунич спрогнозировал, что после указа Зеленского о запрете работы для телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK рейтинг партии власти «Слуга народа» упадет еще сильнее.

«Скоро и рейтинги соответствующие опубликуются. Слуги неизбежно вниз, ориентир - рейтинг в районе статпогрешности», - заключил политический эксперт Дмитрий Марунич.