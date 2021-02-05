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Медведев выразил поддержку усилиям ОПЗЖ по недопущению введения цензуры против 112 Украина, NewsOne, ZIK

06.02.2021 / 22:05
Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев в ходе телефонного разговора с главой политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктором Медведчуком выразил поддержку усилиям, которые предпринимает украинская партия по недопущению введения цензуры против телеканалов «112 Украина», NewsOne, ZIK.

Как пишет Капитал, об этом сообщила пресс-служба «Единой России».

Дмитрий Медведев и Виктор Медведчук обсудили действия украинских властей по блокировке вещания телеканалов и введения санкций в отношении депутата Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака.

В ходе разговора было отмечено, что действия президента Владимира Зеленского по блокировке оппозиционных СМИ не имеют ничего общего с декларируемыми властями Украины европейскими ценностями, к которым без сомнения относится и свобода слова.

Напомним, 2 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении персональных санкций против депутата от ОПЗЖ Тараса Козака. В частности, речь идет и об аннулировании лицензий на вещание принадлежащих ему телеканалов («112 Украина», NewsOne, ZIK).

Медведев, Медведчук
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