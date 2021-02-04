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Полиция не исключает поджог в запорожской больнице, назначены экспертизы

05.02.2021 / 11:46
Полиция отрабатывает несколько версий относительно причин пожара в запорожской больнице, в уголовном производстве по этому инциденту назначены экспертизы для установления причин происшествия.

Об этом информирует отдел коммуникации полиции Запорожской области.

"Полиция отрабатывает несколько версий относительно причин пожара в запорожской больнице. Назначены экспертизы, по результатам которых полиция совместно с ГСЧС установит причины трагедии", - говорится в сообщении.

Уточняется, что Главное управление Нацполиции в Запорожские области безотлагательно начало следственные действия в уголовном производстве по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности. На месте трагедии работает следственно-оперативная группа, усиленная опытными специалистами полиции.

Следствие в настоящее время рассматривает несколько версий причины пожара, среди которых - возможные нарушения пожарной безопасности, техники безопасности при работе с оборудованием, а также неисправность медицинского оборудования; не исключается и версия поджога.

По всем признакам пожар квалифицировано как чрезвычайную ситуацию местного уровня.

Как сообщалось, инцидент произошел в Запорожье, в областной инфекционной больнице, в реанимационном отделении, где находились ковидные больные в 23:25. На место выехали 60 работников ГСЧС, 16 единиц техники и 9 медицинских бригад. Во время пожара погибли 4 человека, среди которых и врач.

В полиции возбудили уголовное дело по ч.2 ст 270 УКУ (нарушение правил противопожарной безопасности).

По информации Офиса генпрокурора, в связи с этим событием было задержано должностное лицо, ответственное за противопожарную безопасность относительно пожара, произошедшего 3 февраля в реанимации Запорожской областной инфекционной больницы.

Источник

поджог, запорожская больница
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