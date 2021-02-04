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Зеленский возглавляет президентский рейтинг, но отрыв от соперников сокращается

05.02.2021 / 10:54
Если бы выборы президента Украины состоялись в ближайшее время, за действующего президента Владимира Зеленского проголосовали 21,2% украинцев - он возглавляет рейтинг, но отрыв от ближайших соперников 4-5%.

Таковы результаты описания соцгруппы "Рейтинг"

Президентский рейтинг возглавляет Зеленский. Если бы выборы состоялись в ближайшее время то его поддержали бы 21,2% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором.

За нардепа "ОПЗЖ" Юрия Бойко проголосовали бы 17,1%, за пятого президента Петра Порошенко - 16,4%.

Исследования проводились 2-3 февраля 2021 года среди населения Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Всего было опрошено 2000 респондентов методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера).

Ошибка репрезентативности исследования не более 2,2%.

Источник

выборы, рейтинг, Зеленский
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